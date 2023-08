Fast 200 Kilo Tabak in Shisha-Bar sichergestellt – trotz Steuermarken

Erneute Kontrollen von Shisha-Bars in Harburg – und wieder wurden die Beamten von Polizei, Zoll und Jugendschutz fündig: In einem der Läden stellten sie mehr als 200 Kilogramm Shisha-Tabak sicher.

Die Kontrolle begann laut Polizei am Dienstag gegen 17.30 Uhr. Zunächst suchten die Beamten Lokale am Harburger Ring auf, ohne Beanstandungen. Dann zogen die Beamten weiter in die berüchtigte Wilstorfer Straße, in der es schon mehrfach zu Schießereien, Messerstechereien und Drogenhandel gekommen ist.

Mehr als 200 Kilogramm Shisha-Tabak sichergestellt

Hier wurden die Beamten auch schnell fündig: Der Betreiber bot Tabak-Pakete zum Verkauf an, deren Inhalt die erlaubte Größe von 25 Gramm weit überschritten. Diese Verpackungsgrößen – 180 Gramm bis ein Kilo – sind seit dem 1. Juli dieses Jahres verboten.

Der Inhaber hatte den Tabak zwar regulär erworben, durfte ihn aber nach der Gesetzesänderung nicht mehr verkaufen. Rund 190 kg im Wert von rund 20.000 Euro wurden sichergestellt. Zudem wurde ein Verfahren gegen den Betreiber eingeleitet. In einem weiteren Objekt stellten die Beamten etwa 50 kg unversteuerten Shisha-Tabak sicher.