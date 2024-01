23-Jährige auf dem Heimweg attackiert: Polizei sucht Zeugen für sexuellen Übergriff

Eine Frau (23) ist in Niendorf von einem Mann verfolgt und sexuell angegriffen worden. Die Kripo ermittelt und sucht dringend Zeugen.

Die 23-Jährige war gegen 5.40 Uhr am Dienstagmorgen auf dem Weg nach Hause, als sie am Nordalbingerweg von einem Mann hinterrücks festgehalten und im weiteren Verlauf „unsittlich berührt“ wurde, wie eine Polizeisprecherin sagte. „Es gelang der Frau, sich vom Tatverdächtigen loszureißen.“

So wird der Täter beschrieben

Der Mann – etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, schmale bis normale Statur, schwarze, längere Daunenjacke mit Kapuze, dunkle Hose und Baumwollhandschuhe – flüchtete in unbekannte Richtung. Das Opfer blieb laut Polizei unverletzt.

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) übernahm die Ermittlungen in dem Fall. Die Beamten suchen Zeugen und Hinweise. Entsprechendes an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Wache. (dg)