Die Beamten der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) der Hamburger Polizei suchen dringend Zeugen: Am Dienstagabend soll eine 18 Jahre alte Frau an der Steinbeker Hauptstraße in Billstedt hinterrücks angegriffen worden sein – der Täter soll dabei versucht haben, sein Opfer zu entkleiden.

Den Angaben nach war die junge Frau auf dem Heimweg und kurz davor, ihr Zuhause zu erreichen. „Der Mann näherte sich von hinten und hielt sie fest“, teilte ein Polizeisprecher mit. Die 18-Jährige konnte sich aus dem Griff des Angreifers befreien uns nach Hause flüchten. „Der Täter verfolgte sie aber noch bis ins Treppenhaus.“

Angriff in Hamburg: Polizei sucht Zeugen

Dort wurden zwei Freundinnen auf die Schreie der 18-Jährigen aufmerksam. Der Täter – laut Polizei Anfang 20, auffällig klein, um die 1,65 Meter, kurze Haare, Schnurrbart, weiße Jacke mit weißem Fellkragen – soll daraufhin in Begleitung eines anderes Mannes geflüchtet sein. Der Sprecher: „Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten der Täter und sein Begleiter nicht mehr angetroffen werden.“

Das könnte Sie auch interessieren: Streit um Maske: Mann schießt Türsteher ins Gesicht – Großeinsatz

Das LKA 42 übernahm noch am Abend die Ermittlungen. Die Beamten suchen dringend Zeugen, die Hinweise zu dem Täter und seinem Begleiter geben können. Entsprechendes an: Tel. 428 65 6789. (dg)