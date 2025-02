Sexuelle Übergriffe in S-Bahnhof: Polizei nimmt mutmaßlichen Serientäter fest

Er soll mehrere Frauen im S-Bahnhof Reeperbahn begrapscht haben: Die Bundespolizei hat in der Nacht zum Sonntag einen 25-jährigen Mann festgenommen.

Der mutmaßliche Täter soll nach ersten Ermittlungen am Sonntag gegen 0.30 Uhr einer jungen Frau (19) auf einem Treppenaufgang von hinten an das Gesäß und in den Intimbereich gefasst haben. Im weiteren Verlauf soll er laut Zeugenaussagen drei weiteren bislang noch unbekannten Frauen auch an das Gesäß gefasst haben.

19-Jährige stellt Grapscher an S-Bahnhof Reeperbahn zur Rede

Nachdem die 19-Jährige, die in Begleitung einer Freundin unterwegs war, den Beschuldigten zur Rede gestellt hatte, hielten DB-Sicherheitskräfte den Mann und seine beiden Begleiter bis zum Eintreffen alarmierter Bundespolizisten fest.

Danach ging es für den Tatverdächtigen aufs Bundespolizeirevier in Altona. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

„Gegen den polizeilich bekannten Tatverdächtigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren (Verdacht auf sexuelle Belästigung) eingeleitet“, so ein Sprecher. Ein Opferschutzbeauftragter der Bundespolizei werde zeitnah Kontakt zur Geschädigten aufnehmen, um Hilfsangebote anzubieten. (mp)