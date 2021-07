Sexuelle Handlungen in S-Bahn: Exhibitionist festgenommen – nicht zum ersten Mal

Bundespolizisten haben am Donnerstagabend einen 72-Jährigen festgenommen. Der Mann hatte in einer S-Bahn gegenüber einer jungen Frau sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen. Weil er Wiederholungstäter ist, kam er in U-Haft.

Laut Thomas Hippler, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hamburg, wurden die Beamten gegen 19.45 Uhr über den Vorfall informiert und rückten aus.

Während der Fahrt in der S21 soll sich der Senior vor einer Frau (26) entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Durch die Schreie der Frau wurden andere Fahrgäste auch darauf aufmerksam.

Exhibitionistische Handlungen in S-Bahn – Rentner kommt in U-Haft

Als der Exhibitionist die Bahn am Berliner Tor verlassen wollte, wurden auch Mitarbeiter des Bahn-Sicherheitsdienst auf den Vorfall aufmerksam und hielten den Rentner bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. Überprüfungen ergaben, dass der alte Herr offenbar Wiederholungstäter ist.

So soll er am 7. April bereits eine ähnliche Tat begangen haben. Gegen ihn war bereits ein Beförderungsverbot für die Hamburger S-Bahn erwirkt worden. Er kam in U-Haft.