Sexuelle Belästigung in S-Bahn – zwei Polizisten und Opfer leicht verletzt

Zwei Frauen wurden am Freitagmorgen in einer S-Bahn nach Neuwiedenthal sexuell belästigt. Beamte der Landes- und der Bundespolizei rückten an. Am Ende wurden eines der Opfer sowie zwei Polizisten leicht verletzt.

Laut Bundespolizei seien die Beamten gegen 10.30 Uhr von Fahrgästen der S5 alarmiert worden. Diese hatten zwischen den Stationen beobachtet, wie ein 23-Jähriger zunächst einer Frau (30) zwischen die Oberschenkel gefasst hatte. Das Opfer suchte sich daraufhin einen anderen Platz.

Opfer will sich Belästigung entziehen und wird geschlagen

Daraufhin sei der Täter aufgestanden, habe sich neben eine 54-Jährige gesetzt und diese ebenfalls belästigt. Als die Frau aufstehen wollte, schlug der 23-Jährige ihr mit der Faust ins Gesicht. Sie wurde laut Bundespolizei leicht verletzt.

Die S-Bahn sei dann laut einem Sprecher im Bahnhof Neuwiedenthal gestoppt, und der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung soll der Täter versucht haben, die Polizisten zu schlagen. Er wurde daraufhin überwältigt und zu Boden gebracht. Dabei wurden zwei Beamte leicht verletzt. Ein auf der Wache durchgeführter Alkoholtest ergab 1.57 Promille.