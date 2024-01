Joggerin an der Alster überfallen: Wer hat den Sextäter gesehen?

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist es am vergangenen Sonntag zu einem sexuell motivierten Übergriff auf eine Joggerin an der Alster (St. Georg) gekommen. Die Polizei fahndet nun nach dem Täter.

Zu dem Vorfall kam es laut Polizei am Silvestertag gegen 13.25 Uhr im Verlauf des Wanderwegs „An der Alster“: Eine 33 Jahre alte Frau wurde auf ihrer Joggingrunde plötzlich von einem Mann attackiert: Der Täter griff der Joggerin in den Schritt und flüchtete dann in Richtung Schwanenwik.

Joggerin verfolgt Angreifer bis zu einem Hotel

Die Frau verfolgte den Mann und holte ihn in Höhe der Gurlittstraße ein. Vor einem Hotel kam es zu einer Rangelei, bei der das Opfer leicht im Gesicht verletzt wurde. Danach entkam der Täter endgültig.

Der Täter ist 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß, schlank mit laut Polizei „westeuropäischem, gepflegtem Aussehen“. Er hat braune (brünette) wellige Haare. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Daunenjacke sowie einer dunkelblauen Jeans.

Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere zwei Frauen, die direkt nach der Tat Kontakt mit dem Opfer hatten. Hinweise an Tel. 4286 56789.