Serientäter in Hamburg: Mann stellt Frauen nach und entblößt sich vor Kita

Hamm -

Frauen und Mütter sind in Sorge. Seit geraumer Zeit soll ein Mann rund um den beliebten Hammer Park sein Unwesen treiben. Er soll sich weiblichen Personen nähern und denen nachstellen. Vor einer Kita soll er sich entblößt haben. Die Polizei hat sich den Vorfällen bereits angenommen.

Wie eine Leserin der MOPO mitteilte, soll der Mann schon einige Zeit sein Unwesen rund um den Hammer Park treiben. Hier und in der näheren Umgebung soll er sich laut Auskunft der Leserin bevorzugt Müttern mit Kindern nähern und diese verfolgen. Es soll demnach schon mehrere solcher Fälle gegeben haben.

In Hamburg: Mann entblößt sich vor Kita und verfolgt Mütter

In einem dieser Fälle sei der Mann sogar so weit gegangen und sich vor einem Kindergarten in der Nähe der Burgstraße entblößt. Einige Opfer sollen dies bereit am örtlichen Polizeikommissariat zur Anzeige gebracht haben.

Die Polizei bestätigt, dass die beschriebenen Sachverhalte am Polizeirevier bekannt seien. Es läge aber erst eine Anzeige vor. Dort nimmt man die Sache sehr ernst.



In einer Facebookgruppe warnten sich die Menschen vor dem Täter. Privat/hfr Foto:

Auch das LKA sei eingeschaltet. Die Beamten konnten einen Tatverdächtigen identifizieren. Der Mann wurde aufgesucht. Er erhielt ein Kontakt und Näherungsverbot für den Bereich um den Hammer Park.



Polizei erteilt Kontakt- und Näherungsverbot für den Hammer Park

Mit Erfolg: weitere Vorkommnisse blieben aus. Auch in einer eigens gegründeten Facebook-Gruppe gab es keine weiteren Warneinträge.