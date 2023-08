Seniorin verfolgt und im Hausflur überfallen – wer hat den Räuber gesehen?

Er verfolgte sie bis nach Hause: Am Donnerstagmittag ist eine 84-Jährige in Alsterdorf von einem Unbekannten überfallen und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Alsterdorfer Straße auf Höhe der Elisabeth-Flügge-Straße traf die Frau vor ihrem Wohnhaus auf einen 40 bis 45 Jahre alten Mann. Der Mann betrat mit ihr den Flur des Mehrfamilienhauses und riss ihr, kurz bevor sie den Aufzug erreichten, zwei teure Ketten vom Hals. Er flüchtete mit einem dunklen Fahrrad in unbekannte Richtung.

Der Täter konnte noch nicht gefasst werden

Der Täter soll laut Polizei „südländisch“ aussehen, mit dunklen, kurzen, lockigen Haaren. Er trug dunkle Kleidung, unter anderem eine schwarze Lederjacke sowie einen dunklen Rucksack. Das Opfer wurde bei dem Angriff nicht verletzt.

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sollen sich unter Tel. (040) 428 65 67 89 oder bei einer Polizeidienststelle melden.