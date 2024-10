Seniorin fährt sich in Fußgängerzone fest – wie kam sie überhaupt so weit?

Eine ältere Frau aus dem Umland hat sich am Montagmittag mit ihrem VW in einer Fußgängerzone im Hamburger Süden festgefahren. Noch ist unklar, wie sie mit ihrem Wagen überhaupt dort hin gekommen ist.

Eine ältere Frau ist am Montagmittag in Harburg vollkommen falsch abgebogen: In der Harburger Rathauspassage fuhr sie sich schließlich zwischen einer Hauswand und einem Blumenkübel fest.

Unklar ist bislang, wie die Seniorin überhaupt mit ihrem Wagen so weit kommen konnte: Die Zufahrt zu dem verkehrsberuhigten Bereich ist mit Pollern abgesperrt. Nach Auskunft des Lagedienstes der Polizei wurde die Frau mit zur Wache genommen, dort sollte ihre Fahrtüchtigkeit überprüft werden. (mp)