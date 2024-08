Seit Tagen verschwundene 87-Jährige wieder aufgetaucht

Seit Sonntagabend wurde eine Seniorin aus einem Pflegeheim in Altona-Altstadt vermisst. Am Mittwoch gab die Polizei Entwarnung: Die 87-Jährige wurde gefunden.

Die hochbetagte Rentnerin lebt schon seit geraumer Zeit in einer Pflegeeinrichtung an der Thadenstraße, hatte diese am Sonntag aber mit unbekanntem Ziel verlassen. Weil die 87-Jährige dement ist und als orientierungslos gilt, fahndete die Polizei ab Dienstag öffentlich nach ihr.

Fotofahndung nach vermisster Seniorin

Am Mittwoch dann die gute Nachricht: Laut Polizei wurde die Frau „angetroffen und vorsorglich zur weiteren Begutachtung in ein Krankenhaus transportiert“. Hinweise auf Straftaten bestehen nicht. (mp)