Seniorin angegriffen, ausgeraubt und verletzt – Polizei sucht Zeugen

Eine Seniorin wurde am frühen Montagabend in Harburg Opfer eines Straßenraubs. Zwei Männer stießen die Frau zu Boden und raubten ihr die Handtasche. Das Opfer wurde dabei verletzt.

Der Raub ereignete sich gegen 17.20 Uhr an der Bremer Straße. Hier sollen zwei Männer eine 82-Jährige unvermittelt angegriffen und zu Boden gestoßen haben. Dann entrissen sie der am Boden liegenden Frau die Handtasche und flüchteten in Richtung Hastedtplatz.

Opfer verletzt und von Sanitätern betreut

Das Opfer wurde verletzt und von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Täter 1 ist 25-30 Jahre alt und etwa 1,70 – 1,75 Meter groß mit schlanker Statur. Er trug helle Oberbekleidung und ein weißes Basecap. Täter 2 ist etwa 25-30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er war dunkel gekleidet. Hinweise an die Polizei unter Tel. (040) 4286 56789.