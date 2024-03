Senioren in Hamburg bestohlen – Taschendiebe in U-Haft

Sie schlugen unerwartet zu – jedoch vor den Augen von Zivilfahndern. Am Donnerstagmorgen wurden eine Frau und ein Mann in Hausbruch von der Polizei festgenommen, nachdem sie einem 89-Jährigen das Portemonnaie aus der Hosentasche gestohlen hatten. Beide wurden in Untersuchungshaft genommen.

Taschendiebe sind bekannt für ihre Fingerfertigkeit. Sie schaffen es immer wieder, unbemerkt Geldbörsen und andere Wertgegenstände aus den Taschen ihrer Opfer zu entwenden. Zwei Zivilfahnder wurden gegen 11 Uhr im Rehrstieg Zeugen eines solchen Diebstahls. Sie beobachteten einen 35-jährigen Rumänen dabei, wie er einem 89-jährigen Mann das Portemonnaie aus der Hosentasche zog, während eine 42-jährige Komplizin die Tat verdeckte.

Das könnte Sie auch interessieren: Zahlen für Diebstähle steigen drastisch in Hamburg – aber ein Delikt geht zurück

Täter und Komplizin kamen in U-Haft

Die Polizisten nahmen die Täter vorläufig fest und fanden bei ihnen die gestohlene Geldbörse sowie weitere Gegenstände von mutmaßlich früheren Taten und etwa 1000 Euro Bargeld. Der bestohlene Senior erhielt seine Geldbörse zurück. Der 35-jährige Mann und seine Komplizin wurden dem Haftrichter vorgeführt.