Sein verlorener Personalausweis ist einem Mann am Freitagmorgen am Hauptbahnhof zum Verhängnis geworden. Als er auf der Sicherheitswache am Hachmannplatz erschien, wollte er eigentlich nur den Verlust des Dokumentes melden. Doch dann klickten die Handschellen.

Der Vorfall ereignete sich laut eines Sprechers der Bundespolizeiinspektion am Freitag gegen 10 Uhr. Hier betrat ein älterer Mann die gemeinsame Sicherheitswache von Landes- und Bundespolizei. Er gab den Beamten gegenüber an, dass er seinen Personalausweis verloren hätte und wollte dies nun zur Anzeige bringen.

Rentner war wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt

Als die Bundespolizisten seinen Namen und Geburtsjahr überprüfen wollten, entdeckten sie, dass ein Haftbefehl gegen den Senior vorlag. Er war vom Amtsgericht Tiergarten (Berlin) wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 3500 Euro verurteilt worden. Als er die nicht bezahlt hatte und auch eine Ladung zum Antritt einer 120-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe ignorierte, erging ein Haftbefehl, der nun in Hamburg vollstreckt wurde.