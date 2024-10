Senior reißt nach Sturz aus Klinik aus – nun wird er vermisst

Die Polizei fahndet mit einem Foto nach einem Senior, der seit Mittwochnachmittag vermisst wird. Der Mann wurde nach einem Sturz in die Klinik nach St. Georg eingeliefert. Von dort aus verschwand er unbemerkt. Es wird befürchtet, dass er sich in Lebensgefahr befindet.

Nach einem Sturz in seiner Wohnung im Eyddtkunenweg (Wandsbek) wurde Mustafa Bulbul (85) zunächst in das Krankenhaus nach St. Georg eingeliefert. Von dort aus der Notaufnahme soll er kurz nach der ersten Behandlung verschwunden sein. Seither ist der Senior nicht mehr auffindbar.

Vermisster Senior könnte in Lebensgefahr sein

Aufgrund seiner Demenz und einer früheren Suchterkrankung in Verbindung mit dem Sturz wird vermutet, dass sich der Mann in Lebensgefahr befinden könnte. Er ist etwa 1,70 Meter groß mit sehr schlanker, verhärmter Statur. Auffällig ist, dass er zahnlos ist. Zuletzt war er mit einer hellgrauen Strickjacke, heller Jeans und dunklen, alten Sportschuhen bekleidet. Er spricht gebrochen Deutsch. Hinweise an Tel. (040) 4286 56789.