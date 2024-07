Radfahrer rammt Rentner – Krankenhaus

In Lokstedt ist es am Samstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Senior gekommen. Beide kamen verletzt in die Klinik.

Laut Polizei passierte der Unfall gegen 14.15 Uhr am Gazellenkamp. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein Senior unvermittelt auf die Straße gelaufen sein. Ein herannahender Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision.

Senior und Radfahrer tragen Kopfverletzungen davon

Dabei zogen sich sowohl der Rentner als auch der Radfahrer Kopfverletzungen zu und kamen in die Klinik. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt waren im Einsatz. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.