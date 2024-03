Senior in Hamburg vermisst: Wer hat Rudi F. gesehen?

Seit Dienstagnachmittag wird der 77-jährige Rudi F. aus Barmbek-Süd vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der Senior am Nachmittag seine Wohnung an der Bachstraße verlassen haben. Zuletzt wurde er gegen 16 Uhr in der Jarrestraße gesehen. Danach verliert sich seine Spur. Der Mann leidet unter Orientierungsproblemen.

Senior vermisst – Fotofahndung der Polizei

Der Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß mit untersetzter Figur und soll älter aussehen. Er trägt kinnlange graue Haare und einen längeren weißen Vollbart. Zuletzt trug er eine schwarze Fleecejacke, blaue Jeans, schwarze Sneaker und Mütze. Hinweise an Tel. (040) 4286 56789.