Folgenreicher Unfall in Hausbruch: Am Montag ist ein Autofahrer auf der Cuxhavener Straße in den Gegenverkehr geraten und sorgte für einen Crash mit insgesamt fünf Fahrzeugen. Die Straße musste teilweise komplett gesperrt werden, ein langer Rückstau entstand. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 14.40 Uhr. Ein 30-jährige Mercedesfahrer geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit zwei Fahrzeugen. Zwei weitere ankommende Autos fuhren zudem auf, wodurch ein großes Trümmerfeld entstand.

Hamburg: Autofahrer kommt in Gegenverkehr

Bei dem Unfall gab es keine Verletzten. Nach aktuellen Informationen geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer einen Sekundenschlaf hatte. Der Verkehr wurde teilweise einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Gegen 15.30 Uhr wurde ein Abschleppdienst gerufen, der die verunglückten Fahrzeuge entfernte. Dadurch konnte eine zweite Fahrspur freigeräumt werden, sodass in beide Richtungen gefahren werden konnte. Gegen 15.50 Uhr war die Unfallstelle wieder komplett geräumt. Während den Aufräumarbeiten kam es zu erheblichem Rückstau. (to)