SEK stürmt Wohnung im Osten Hamburgs – Festnahme

Das SEK hat am Mittwoch einen Mann in seiner Wohnung in Hamm festgenommen. Zuvor soll es eine Auseinandersetzung mit einem anderen Mann gegeben haben.

Der Einsatz am Osterbrook begann gegen 6.30 Uhr, sagte ein Sprecher der Polizei. Auslöser war eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der es zu einer gefährlicher Körperverletzung gekommen sein soll.

Hamburg: SEK nimmt Mann fest – der wehrt sich

Es bestand der Verdacht, dass der Mann in seiner Wohnung Zugriff auf Waffen haben könnte, deswegen wurde die Spezialeinheit alarmiert.

Laut Polizei leistete der Mann erheblichen Widerstand, als er gegen 9 Uhr vom SEK festgenommen wurde. (mp)