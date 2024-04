SEK stürmt Wohnung in Hamburg – eine Festnahme

SEK-Einsatz in Hummelsbüttel: Spezialkräfte haben am Montag eine Wohnung am Butterbauernstieg gestürmt. Ein Mann wurde in Handschellen abgeführt.

Die Beamten verschafften sich unter Einsatz von Blendgranaten Zugriff zu der Wohnung, in der sie auf zwei Männer getroffen haben sollen.

Illegaler Waffenbesitz? SEK-Einsatz in Hummelsbüttel

Das SEK war von Kripo-Kollegen für die sogenannte Zugangssicherung angefordert worden, weil nicht klar war, ob die Männer bewaffnet sein könnten. Mutmaßlich soll es bei dem Einsatz um illegalen Waffenbesitz gehen.

Weitere Details und Hintergründe waren zunächst unklar. Das Landeskriminalamt (LKA) der Polizei ermittelt. (dg)