SEK-Einsatz: Spezialkräfte stürmen Hotel in Hamburg

SEK-Einsatz in St. Georg: Am Steindamm haben Spezialkräfte am Samstagmittag ein Hotel gestürmt. Drei junge Männer wurden dabei in Gewahrsam genommen.

Via Social Media hatte die Polizei Kenntnis über „eine mögliche Gefährdung“ bekommen, so ein Sprecher. Die Kripo habe sich der Sache angenommen und dann entschieden, das Hotel zu betreten, nachdem man die jungen Männer lokalisiert hatte. Näheres konnte der Sprecher „wegen der laufenden Ermittlungen in der Sache“ nicht sagen.

Hotel in St. Georg gestürmt: Kripo ermittelt

Weil aber nicht eingeschätzt werden konnte, ob die Männer bewaffnet waren, wurden Spezialkräfte angefordert. Sie brachten die Beschuldigten in Handschellen aus dem Gebäude und zur Wache. Sie sollen sich nicht gewehrt haben.

Nach MOPO-Informationen hatte es offenbar Hinweise auf ein mögliches Anschlagsszenario gegeben, mit dem das Trio im Internet aufgefallen war. Näheres war zunächst nicht bekannt. Auch, ob etwas in dem Hotelzimmer gefunden wurde, ist unklar. Die Kripo ermittelt. (dg)