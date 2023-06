SEK-Einsatz in Hamburg – Polizeihund beißt Beamten

SEK-Einsatz am Montag in Poppenbüttel: Ein offenbar verwirrter Mann hatte angekündigt, sich und andere umzubringen. Ein Polizeihund schnappte bei der Überwältigung um sich – und verletzte einen Polizisten.

Wie die Polizei bestätigte, wurde die Polizei am Nachmittag in die Straße Grotenbleken gerufen. Dort hatte ein Mann in seiner Wohnung randaliert und wirre Drohungen ausgesprochen. Weil nicht klar war, ob der 39-Jährige bewaffnet ist, wurde das SEK alarmiert.

Randalierer stand offenbar unter Drogen

Die Beamten stürmten die Wohnung des Bedrohers, der nach MOPO-Informationen unter Drogen gestanden haben soll, und überwältigten ihn. Er kam in eine Klinik und soll einem Amtsarzt zugeführt werden.

Im Tumult bei der Festnahme schnappte ein ebenfalls eingesetzter Polizeihund um sich und biss einen Beamten. Der Polizist wurde vom Rettungsdienst versorgt.