SEK-Einsatz in Hamburger Wohnblock: Mann soll Frau bedroht haben

In Billstedt hat eine Spezialeinheit am Freitagabend eine Wohnung in einem Häuserblock gestürmt. Ein Mann soll seine Partnerin bedroht haben. Die Polizisten vor Ort entschieden sich daher das SEK einzusetzen. Der Mann kam verletzt in eine Klinik.

Der Einsatz begann nach MOPO-Informationen gegen 19 Uhr. In einem Wohnhaus an der Straße Kaltenbergen wurde eine randalierende Person gemeldet.

Nach MOPO-Informationen gab es Streit zwischen einem dort wohnendem Pärchen. Der Mann soll gedroht haben, wobei unklar ist, womit. Weil aber davon ausgegangen werden musste, dass der Mann Waffen besitzen könnte, kam die Spezialeinheit hinzu.

Mann verletzt in Klinik – Frau bekommt Handschellen

Die Elite-Polizisten stürmten mit gezogenen Waffen in ein Wohnhaus und überwältigten den Mann in seiner Wohnung. Dieser war verletzt. Sanitäter versorgten ihn und brachten ihn danach ins Krankenhaus.

Laut einem Reporter vor Ort soll eine Frau befreit worden sein. Welche Rolle sie bei dem Vorfall spielt, war aber unklar. Die Beamten legten ihr Handschellen an. Genaue Hintergründe zu dem Einsatz konnte die Polizei am Abend nicht mitteilen.