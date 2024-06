Mädchen aus Eppendorf seit Tagen verschwunden: Wer hat Emmi gesehen?

Die Hamburger Polizei sucht öffentlich nach der 16 Jahre alten Emmi G. aus Eppendorf: Das Mädchen ist seit vergangenen Samstag verschwunden. Die Polizei: „Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.“

Die Jugendliche lebt in einer Wohnunterkunft an der Martinistraße und hatte das Gebäude am Samstag für einen erlaubten Ausgang verlassen – kehrte seither aber nicht zurück.

So wird die Vermisste beschrieben:

Bisherige Suchmaßnahmen hätten nicht zum Antreffen der 16-Jährigen geführt, so ein Polizeisprecher, daher habe ein Richter den Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Emmi G. ist zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß und schlank, sie hat dunkle glatte Haare und beidseitig vernarbte Unterarme. Die örtlich zuständige Kripo (LKA 134) ermittelt und bittet Zeugen, sich zu melden. Hinweise an: Tel. 428 65 6789, an jede Wache oder per Notruf 110. (dg)