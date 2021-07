Seine User-Bewertung war „exzellent“: Hamburger Zoll nimmt Darknet-Großdealer fest

Dem Zollfahndungsamt ist ein spektakulärer Ermittlungserfolg gelungen: So wurde ein 42 Jahre alter Hamburger festgenommen, der zu den Top-20-Drogenverkäufern im Darknet gezählt wird. Das Rauschgift verschickte er in Briefsendungen an seine Kunden.

So erwischten die Zöllner ihn auch am Tag seiner Festnahme im Mai, als er er gerade 180 Briefe in sein Auto verlud, um sie im Anschluss von verschiedenen norddeutschen Postfilialen abzuschicken. In den Briefen: Gras, Koks und Amphetamine. Wöchentlich soll er bis zu 400 solcher Sendungen an seine Käufer losgeschickt haben. Seine User-Bewertung: „exzellent“.

Hamburger Zoll nimmt Darknet-Großdealer fest

Bezahlt wurde der 42-Jährige mit „Bitcoins“, einer Internet-Währung. Nach monatelangem Observieren kam man ihm schließlich auf die Schliche. Zusammen mit Spezialkräften durchsuchten Zöllner auch Wohnanschriften und Gewerbeimmobilien, alle sollen mit den kriminellen Machenschaften des mutmaßlichen Großdealers in Verbindung stehen.

„Hierbei wurden diverse Beweismittel wie Rauschgift verschiedener Arten sowie elektronische Speichermedien sichergestellt und hohe Vermögenswerte gesichert“, teilte Frank Nielsen, Sprecher des Zollfahndungsamtes, am Freitag mit. Die weiteren Ermittlungen gegen die Besteller und Abnehmer der Drogen, die Auswertung der sichergestellten Computer sowie die Finanzermittlungen dauern an.

„Dieses Verfahren zeigt erneut, dass die Zollfahndung im Kampf gegen die grenzüberschreitende Rauschgiftkriminalität gut aufgestellt ist und auch der Handel mit Drogen im sogenannten Darknet, mit seiner Anonymisierung und Verschlüsselung, aufgedeckt und ermittelt wird“, so Nielsen. (dg)