Seine Müdigkeit wurde ihm zum Verhängnis: Bundespolizei verhaftet schlafenden Mann

Nachdem er seelenruhig am Bahnsteig eingeschlafen war, wurde er durch das Klicken der Handschellen wieder richtig wach. Bundespolizisten nahmen am Mittwochmorgen einen Mann in einem Bahnhof in der Hamburger City fest.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, waren Beamte im Bahnhof Jungfernstieg auf Streife, als sie gegen 7.30 Uhr einen auf einer Bank am Bahnsteig schlafenden Mann (38) sahen. Als die Beamten ihn weckten und seine Personalien überprüften, stellten sie fest, dass er gesucht wurde.

Hamburg: Schlafender Mann landet in Haft

Gegen den 38-Jährigen lag seit Oktober 2020 ein Haftbefehl vor. Er hatte eine Geldstrafe wegen Drogenhandels nicht bezahlt. Er wurde festgenommen kam ins Gefängnis.