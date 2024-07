Segeljacht in Hamburger Hafen droht zu sinken – Feuerwehr im Einsatz

Eine sechs Meter lange Segeljacht im Jachthafen am Moorfleeter Deich drohte am Dienstagnachmittag während eines Wolkenbruchs zu sinken. Eine weitere Jacht, die an der ersten befestigt war, ist nun ebenfalls in Schieflage geraten. Die Feuerwehr ist aktuell noch vor Ort im Einsatz.

Um 16.42 Uhr wurden die Kameraden der Feuerwehr zum Jachthafen in Moorfleet gerufen. Eine sechs Meter lange Segeljacht drohte, zu sinken. Ein Reporter vor Ort berichtet, dass das Boot durch heftige Regengüsse in den vergangenen Tagen bereits voll Wasser gewesen sei und möglicherweise der jüngste Regenguss die Jacht zum Sinken gebracht habe. Taucher brachten mit Luft gefüllte Säcke – sogenannte Hebesäcke – an der Jacht an, um sie über Wasser zu halten.

Inzwischen droht nach Angaben der Polizei nun auch eine weitere Jacht vor Ort zu sinken, weil sie an der ersten befestigt war. Aktuell versuchen Taucher dort ebenfalls Hebesäcke anzubringen, was sich als knifflig erweist. Zusätzlich hat die Feuerwehr Ölschlengel rund um die Jachten angebracht, um austretende Kraftstoffe aufzufangen. Die MOPO berichtet, sobald es neuere Informationen gibt. (abu)