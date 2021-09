Sechs Festnahmen: Jugendliche brechen in Schule ein – aber nicht, um zu stehlen

Foto:

Eimsbüttel –

Dieser Ausflug wird den Teens noch lange in Erinnerung bleiben. Ein Einbruchsalarm in einer Schule in Eimsbüttel. löste am Freitagabend einen größeren Polizeieinsatz aus. Sechs Jugendliche wurden festgenommen. Darüberhinaus machten die Beamten einen interessanten Fund.

Wie ein Polizist der MOPO bestätigte, ging gegen 23.20 Uhr ein Notruf in der Einsatzzentrale ein. Der Anrufer meldete, dass soeben mehrere Personen in das Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium an der Bundesstraße eingestiegen seien. Sofort rückten mehrere Streifenwagen an.

Einbruch in Hamburger Schule – sechs Teens verhaftet

Vor Ort trafen die beamten sechs Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren in einem der Räume an. Die waren über ein offenes Fenster dort eingestiegen. Zudem lag Marihuanageruch in der Luft. Auch Restmengen der Drogen seien gefunden worden hieß es. Gestohlen wurde nichts.

Das könnte Sie auch interessieren:Einbruch in Alstervilla – diese Strafe erwartet die Täter

Ersten Erkenntnissen zufolge seien die Teens in die Schule eingestiegen um dort Joints zu rauchen. Alle wurden auf die Wache gebracht.

Später wurden sie ihren Eltern übergeben. Die Jugendlichen erwarten nun Verfahren wegen Hausfriedensbruchs und Drogenmissbrauchs.