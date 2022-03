Schwulen-Feindlichkeit: Paar von sechs Männern beleidigt und angegriffen

Ein homosexuelles Paar ist in der Taubenstraße in St. Pauli von einer etwa sechsköpfigen Gruppe Männer erst beleidigt, dann sogar geschlagen worden. Die Täter flüchteten. Der Hamburger Staatsschutz ermittelt in dem Fall.

Laut Angaben der Polizei war das Paar (31 und 26 Jahre alt) in der Nacht zu Sonntag gegen 0.30 Uhr unterwegs, als es von besagter Gruppe angehalten und angesprochen wurde. Die beiden sollen „unvermittelt beleidigt“ worden sein. Ein Polizeisprecher zur MOPO: „Es war eine homophobe Motivation gegen die beiden Männer erkennbar.“

Schwulen-Feindlichkeit in Hamburg: Paar angegriffen

Nach den Beleidigungen soll ein Mann aus der Gruppe auf den 31-Jährigen eingeschlagen haben, der darauf stürzte und sich verletzte. Auch sein Begleiter, ein 26-jähriger Mann, wurde angegriffen. Die Gruppe – alle etwa 20 bis 28 Jahre alt, laut Polizei „südländisches Erscheinungsbild“ – soll nach der Attacke in Richtung Davidstraße geflüchtet sein.

„Die beiden Männer begaben sich anschließend zur Davidwache und erstatteten Anzeige“, so der Sprecher. Das Fachkommissariat für politisch motivierte Kriminalität des Staatsschutzes habe die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Kripo-Beamten suchen dringend Zeugen. Hinweise unter Tel. 428 65 67 89. (dg)