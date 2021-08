Schwerer Unfall in Hamburg: Toyota-Fahrerin rammt Auto mit Kleinkindern an Bord

Rahlstedt –

Schwerer Abbiege-Unfall in Rahlstedt: Am Mittwochabend sind dort zwei Autos an einer Kreuzung zusammengestoßen. In einem der Wagen saß eine Familie mit Kleinkindern.

Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Crash gegen 20.30 Uhr an der Kreuzung Stein-Hardenberg Straße Ecke Am Pulverhof. Aus noch unbekannten Gründen fuhr eine junge Fahrerin eines silbernen Toyota beim Abbiegen in die Straße Am Pulverhof auf den davor fahrenden Opel auf – mit an Bord: Ein Mann und eine Frau mit drei zum Teil Kleinkindern.

Kreuzungs-Crash in Hamburg: Fahrerin schwer verletzt

Die Toyota-Fahrerin wurde bei der Kollision schwer verletzt. Die Familie im Opel hatte Glück im Unglück: Alle kamen mit leichten Verletzungen und dem Schreck davon.

Die Kreuzung wurde gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (roeer)