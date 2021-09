Schwerer Unfall in Hamburg: Motorradfahrer wird vom Bike geschleudert

Altenwerder –

Schwerer Unfall in Hamburg: Am Sonntagnachmittag kam ein Motorradfahrer in einer langen Linkskurve auf der Straße Vollhöfner Weiden (Altenwerder) von der Fahrbahn ab und flog von seiner Maschine.

Laut Polizeiangaben berührte er mit dem Reifen den Bordstein und wurde von dem Motorrad geschleudert. Anschließend sei der Mann mehrere Meter durch die Luft geflogen und hinter einem Straßengraben gelandet. Eine Frau, die den Unfall beobachtet hatte, informierte den Rettungsdienst.

Hamburg: Mann erlitt Knochenbrücke

Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg, die mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt und einem Löschfahrzeug anrückten, kümmerten sich um den Verunglückten.

Der Mann erlitt mehrere Knochenbrüche, ist jedoch nicht in Lebensgefahr. (sd)