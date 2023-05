Schwerer Unfall in Hamburg mit mehreren Autos – zwei Verletzte

In Dulsberg ist es am Samstagnachmittag zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Rettungswagen und einem Notarzt an. Es gab zwei Verletzte.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 14.40 Uhr auf dem Alten Teichweg kurz vor der Kreuzung Nordschleswiger Straße (Ring 2). Hier seien aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Fahrzeuge miteinander kollidiert. Weil unklar war, wie viel Verletzte es dabei gab, rückten mehrere Rettungswagen und ein Notarzt an.

Mehrere Rettungswagen in Hamburg im Einsatz

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurden zwei Insassen verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und kamen dann in eine Klinik. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.