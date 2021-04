Schwerer Unfall in Hamburg: Fahrradfahrer von Opel erfasst – Polizei ermittelt

Altstadt -

In der Hamburger Innenstadt ist es am Karfreitag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Ein Radfahrer wurde an der Burchardstraße von einem Opel erfasst.

Die Frau am Lenker des Kleinwagens, so die ersten Erkenntnisse der Polizei, wollte wohl rechts in die Straße Deichtorplatz abbiegen, als sie den Radler erfasste.

Hamburg: Fahrradfahrer von Opel erfasst – Polizei ermittelt

Neben einem Streifen- war auch ein Rettungswagen kurz vor 15 Uhr an der Einsatzstelle. Sanitäter der Feuerwehr behandelten den verletzten Fahrradfahrer, der eine Platz- und mehrere Schürfwunden erlitt, die Autofahrerin schilderte den Polizisten ihre Sicht des Unfallverlaufs.

Noch sei die Unfallursache unklar, so ein Polizeisprecher, auch, ob Vorfahrtsregeln missachtet wurden. „Die Ermittlungen dauern an.“ (dg)