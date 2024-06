Schwerer Unfall in Hamburg: Auto zerstört – Polizei hat einen Verdacht

Schwerer Unfall in Niendorf: Am Mittwochabend kracht ein Kia gegen einen Laternenmast – die Wucht des Aufpralls ist so gewaltig, dass das Auto zerstört wird. Der Fahrer wird verletzt. Zur Unfallursache hat die Polizei einen Verdacht.

Zum Crash kam es um 18.53 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße, wie ein Sprecher der Polizei auf MOPO-Nachfrage bestätigte. Ein Kia-Fahrer war auf der Verkehrsader stadtauswärts unterwegs, als er plötzlich nach rechts von der Straße abkam und frontal gegen eine Laterne fuhr.

Polizei: Verdacht auf medizinischen Notfall

Nach Aussage des Sprechers soll der Fahrer möglicherweise vorher einen medizinischen Notfall erlitten haben. Ein Rettungswagen kümmerte sich um den Verletzten, anschließend kam er in ein Krankenhaus. Zur Schwere seiner Verletzungen konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Der Wagen wurde beim Unfall massiv beschädigt und dürfte nur noch Schrottwert haben. Die Ermittlungen dauern an. (idv)