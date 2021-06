Schwerer Unfall in Hamburg: Auto überschlägt sich – zwei Frauen verletzt

Wandsbek –

Bei einem Verkehrsunfall an der Lesserstraße in Hamburg hat sich am Sonntagnachmittag ein Auto überschlagen und ist mit dem Dach auf dem Asphalt liegen geblieben. Die Fahrerin und ihre Begleiterin kamen beide verletzt in ein Krankenhaus.

Nach ersten Polizei-Informationen soll die Fahrerin die Kontrolle verloren haben, offenbar ohne Einwirkung anderer Verkehrsteilnehmer.

Hamburg: Auto überschlägt sich – zwei Frauen ins Krankenhaus

In der Folge steuerte sie gegen einen parkenden Seat. Der Aufprall war so heftig, dass sich ihr Auto, ein Renault Clio, überschlug. Wie schwer die Frauen verletzt wurden, ist unklar. „Sie waren zunächst von Angestellten des nahen Bundeswehrkrankenhauses versorgt und dann an die Rettungskräfte der Feuerwehr übergeben worden“, so ein Polizeisprecher.

Polizisten an der Unfallstelle in Hamburg-Wandsbek. Röer Foto:

Die Polizei sperrte die Straße, nahm den Unfall auf und befragte Zeugen. Der Clio – ein Totalschaden – musste abgeschleppt werden.