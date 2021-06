Schwerer Unfall in Hamburg : Tiguan kippt auf die Seite – zwei Verletzte

Rahlstedt –

Schwerer Unfall in Hamburg: Am Oldenfelder Stieg sind am Dienstagmorgen zwei Autos miteinander kollidiert. Ein VW Tiguan krachte durch die Wucht auf die Seite.

Dessen Fahrer, ein Rentner, musste übers Schiebedach gerettet werden: Rettungskräfte stabilisierten den Mann und versorgten ihn, auch als er noch im Wagen gesessen hatte.

Hamburg: VW Tiguan kippt auf Seite – zwei Verletzte

Zusammen mit dem Fahrer aus dem silbernen Toyota, auf den der Tiguan aufgefahren sein soll, kamen beide am Unfall beteiligte Männer ins Krankenhaus. Der Toyota-Fahrer vorsorglich, der Tiguan-Fahrer schwer verletzt. Letzterer war von einem Notarzt behandelt worden.

Zeugen sagte gegenüber der Polizei aus, dass der Tiguan schon vor dem Aufprall überwiegend auf zwei Fahrbahnen unterwegs gewesen sei, der ältere Fahrer gar Ausfallerscheinungen gezeigt haben soll. Die Polizei ermittelt nun bezüglich einer möglichen Vorerkrankung.