Eine Autofahrerin hat am Freitagmorgen einen schweren Unfall in Farmsen ausgelöst. Die Frau krachte erst gegen ein Straßenschild – und raste dann in einen Stromkasten.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 10.15 Uhr an der Hermann-Balk-Straße in Farmsen. Die Autofahrerin versuchte offenbar einzuparken, krachte dabei allerdings gegen ein Straßenschild. Anschließend raste sie rückwärts über einen Stromkasten und kam mit ihrem Fahrzeug erst auf der Hecke vor einem Gebäude zum Stehen.

Farmsen: Einpark-Unfall zerstört Stromkasten

Die Fahrerin wurde an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend zur Kontrolle in eine Klinik gebracht. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Der beschädigte Stromkasten, der einige Häuser in der Umgebung versorgt, musste für Reparaturarbeiten abgeschaltet werden. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache. (mp)