Schwerer Unfall in der HafenCity: Bei Rot gefahren? Lkw kracht mit Kleinwagen zusammen

Hafen City –

Schwerer Unfall in der HafenCity: Am Freitagmorgen wurde ein Autofahrer verletzt, als sein Kleinwagen mit einem Lkw kollidierte. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Rettungswagen und dem Notarzt an.

Ersten Informationen zufolge passierte der Unfall gegen 11.40 Uhr an der Versmannstraße Ecke Baakenwerder. Mutmaßlich weil einer der Fahrer eine rote Ampel missachtet hatte, krachten hier ein LKW und ein Hyundai zusammen. Der Kleinwagen wurde durch die Wucht des Aufpralls über die Fahrbahn geschleudert – der Fahrer darin schwer verletzt.

Unfall in der HafenCity – Autofahrer schwer verletzt

Während Polizisten den Bereich absperrten, versorgte der Notarzt den Schwerverletzten. Danach kam das Unfallopfer in eine Klinik. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock.

Das könnte Sie auch interessieren:Mercedes fährt bei Rot – Biker verletzt

Erst am Freitag hatte die Polizei eine Schwerpunktkotrolle wegen Rotlichtfahrten durchgeführt. 202 Autofahrer und 21 Radfahrer wurden erwischt, wie sie über eine rote Ampel düsten.