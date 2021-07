Schwerer Unfall in der City: Auto kracht mit Bikerin (32) zusammen – Krankenhaus

Hammerbrook –

Am Montag hat es in der Hamburger City einen schweren Unfall gegeben: Gegen 11.15 Uhr krachte ein grüner Opel am Deichtorplatz mit einem Motorrad zusammen. Dabei wurde eine 32 Jahre alte Bikerin verletzt.

Laut Informationen der Polizei befuhr die Opel-Fahrerin die Amsinckstraße in Richtung Willy-Brandt-Straße. Am Deichtorplatz fuhr sie dann bei Grün in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich kam aus nördlicher Richtung eine Motorradfahrerin – sie stießen zusammen.

Hamburg: Motorradfahrerin bei Crash mit Pkw verletzt

Nach ersten Angaben könnte eine Spurwechsel des Opel-Kleinwagens zum Crash geführt haben. Durch den Zusammenstoß wurde die Motorradfahrerin an der Hüfte und am Knie verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 45-jährige Pkw-Fahrerin blieb laut Polizei unverletzt.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Genaue Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt. (maw)