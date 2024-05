Schwerer Unfall im Feierabendverkehr – drei Verletzte in Klinik

In Lokstedt ist es am Freitagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache waren zwei Autos kollidiert, eins davon wurde auf das Dach geschleudert. Drei Verletzte kamen in die Klinik.

Der Unfall geschah gegen 14.55 Uhr auf der Julius-Vosseler-Straße/Ecke Hugh-Greene-Weg. Hier kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mini Country und einem Toyota. Der Toyota wurde durch die Wucht des Aufpralls auf das Dach geschleudert. Da es zunächst hieß, dass Personen eingeklemmt seien, rückte ein Großaufgebot der Feuerwehr an.

Unfallort abgesperrt – Verkehrsbehinderungen bis zur A7

Bei Eintreffen der Retter dann Entwarnung. Alle Insassen hatten sich selbst befreien können. Drei waren verletzt und kamen in die Klinik. Der Kreuzungsbereich und damit auch die wichtige Verbindung zur A7 wurde weiträumig abgesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.