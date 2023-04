Schwerer Unfall bei Hamburg – drei Verletzte in Klinik

In Wedel (Kreis Pinneberg) ist es am Samstagmorgen zu einen schweren Verkehrsunfall mit zwei Autos gekommen. Dabei wurden drei Menschen verletzt und kamen in eine Klinik, eine Person musste vom Notarzt begleitet werden.

Laut Polizei sind gegen 10.40 Uhr auf der Holmer Straße zwei Autos aus bislang ungeklärter Ursache miteinander kollidiert. Zwei Frauen und ein Mann seien schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert worden. Zunächst wurde vermutet, dass bei dem Unfall eine Person eingeklemmt wurde, deshalb rückte die Freiwillige Feuerwehr Wedel mit mehr als 20 Kräften zur Unfallstelle aus.

Vor Ort fanden die Helfer insgesamt drei verletzte Personen vor, ein Paar und eine Frau. Eine Person saß noch in einem der Unfallwagen, war jedoch glücklicherweise nicht eingeklemmt.

Polizei ermittelt Unfallursache

Ein Sachverständiger der Dekra wurde an die Einsatzstelle gerufen, um den Unfallhergang und die Ursache des Zusammenpralls zu rekonstruieren. Die Holmer Straße war für die Dauer der Rettungsarbeiten, des Abschleppens und der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden voll gesperrt. Drei Rettungswagen und ein Notarzt waren im Einsatz.