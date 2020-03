Schwerer Unfall: Anhänger kippt um – Autobahn in Hamburg gesperrt

Wilhelmsburg -

Schwerer Crash auf der A255 in Hamburg: Am Sonnabend ist der Anhänger eines Transporters mit Ladefläche plötzlich umgekippt. Die Autobahn musste in Richtung Süden zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

Zum Unglück kam es gegen 14 Uhr kurz nach dem Kreuz Hamburg-Süd. Der mit einem Hubsteiger beladene Anhänger eines Pritschenwagens eines Baumfällbetriebes geriet aus bislang ungeklärter Ursache ins Schlingern, kippte infolgedessen um und wurde anschließend rund 50 Meter über die Autobahn geschleudert.

Anhänger kippt um – Autobahn 255 in Hamburg gesperrt

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, lag der Anhänger samt Hubsteiger quer auf der Fahrbahn. Durch die Wucht wurde der Transporter um 180 Grad gedreht und kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum stehen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Der Fahrer erlitt einen Schock, musste jedoch nicht von den Rettungskräften behandelt werden. Die A255 war anfangs vollständig gesperrt, mittlerweile wird der Verkehr über eine Spur an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Bergung wurde vom Eigentümer übernommen, da dieser schweres Gerät an der Einsatzstelle vorhanden hatte.



Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (mp)