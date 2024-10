Schwerer Unfall an Hamburgs Stadtgrenze: Schwangere muss ins Krankenhaus

Schwerer Unfall in Reinbek: Auf der Hamburger Straße sind am Montagabend drei Autos miteinander kollidiert. Drei Menschen wurden leicht verletzt, darunter eine Schwangere.

Die Fahrzeuge waren auf der Strecke zwischen der Hamburger Landesgrenze und der K80 unterwegs, als es gegen 21:40 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß kam.

Ein aus Hamburg in Richtung Reinbek fahrender Ford geriet über den Fahrstreifen in den Gegenverkehr und streifte dort zunächst einen weißen Opel Astra, der in Richtung Hamburg unterwegs war. Dabei hob der Ford von der Fahrbahn ab, prallte anschließend frontal in einen ebenfalls nach Hamburg fahrenden VW Bus Multivan und kam schließlich seitlich auf der Fahrbahn zum Liegen.

Drei Personen wurden wurden leicht verletzt, darunter auch der Unfallverursacher. Er kam in ein Krankenhaus, ebenso wie die beiden Insassen des VW Busses, zu denen auch eine schwangere Frau gehörte. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und sperrte die Straße während der Aufräumarbeiten ab. Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (mp)