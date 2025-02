Schwerer Unfall an Hamburger Kreuzung – mehrere Verletzte

Schwerer Unfall in Wandsbek: Auf einer Kreuzung sind am Freitagabend zwei Autos zusammengestoßen – mehrere Menschen wurden verletzt. Was bisher bekannt ist:

Der Crash ereignete sich um 20.23 Uhr an der Rüterstraße Ecke Wendemuthstraße, wie eine Sprecherin des Polizei-Lagedienstes auf MOPO-Anfrage sagte. Ein VW Polo war aus bislang ungeklärter Ursache frontal in die Seite eines VW T-Roc gekracht.

Kleinwagen kracht in SUV – vier Verletzte in Wandsbek

Die Kreuzung glich nach dem Zusammenstoß einem Trümmerfeld, Fahrzeugteile lagen überall auf der Fahrbahn verstreut, die Feuerwehr streute ausgelaufene Flüssigkeiten ab. Durch die Wucht des Aufpralls wurden vier Menschen verletzt, die beiden Fahrer und die beiden Beifahrer. Sie wurden alle vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Weitere Angaben konnte die Polizei am Abend noch nicht machen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Beide Autos haben nur noch Schrottwert. Der Verkehr wurde während der Rettungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle vorbeigeleitet, zu größeren Einschränkungen kam es nicht. (idv)