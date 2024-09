Schwerer Unfall bei A1 Richtung Hamburg – Auto überschlägt sich

Ein schwerer Unfall in Barsbüttel (Kreis Stormarn) hat am Mittwochmorgen zu Verkehrsbehinderungen an der A1 geführt. Ein Auto hatte sich dort nach einem Unfall überschlagen. Die Zufahrt zur A1 Richtung Hamburg wurde gesperrt.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 7 Uhr an der Rahlstedter Straße in Höhe der Auf- und Abfahrt zur A1. Aus ungeklärter Ursache war es hier zu einer Kollision zwischen einem Werkstatt-Transporter und einem Hyundai gekommen.

Fahrer blieb zum Glück unverletzt

In der Folge überschlug sich der Pkw und kam an der Zufahrt zur A1 auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Die Feuerwehr rückte an, um den Hyundai aufzurichten. Dazu wurden die Auf- und Abfahrt zur A1 gesperrt.