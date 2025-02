Schwerer Unfall am HSV-Stadion – Autofahrerin reanimiert

In Eidelstedt ist es am Dienstagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nahe dem HSV-Stadion war eine Autofahrerin frontal gegen einen Lichtmast gekracht. Ein Notarzt reanimierte die Frau.

Zu dem Unfall kam es gegen 10.25 Uhr auf der Schnackenburgallee auf Höhe der Uwe-Seeler-Allee. Aus bislang ungeklärter Ursache war eine Autofahrerin mit ihrem Mazda von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug raste auf den Gehweg zu und krachte dort gegen einen Lichtmast.

Notarzt reanimiert Unfallopfer

Weil angenommen wurde, dass die Autofahrerin im Fahrzeug eingeklemmt sein könnte, rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an. Feuerwehrleute befreiten die leblose Frau aus dem Fahrzeug. Ein Notarzt leitete die Wiederbelebung ein und begleitete sie in eine Klinik.

Die Polizei ermittelt die Unfallursache. Es wird nicht ausgeschlossen, dass die Autofahrerin während der Fahrt einen Herzanfall erlitten hatte.