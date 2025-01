Trümmerfeld in Hamburg: Mercedes-Fahrer löst schweren Unfall aus

Schwerer Unfall in Lohbrügge: Zwei Fahrzeuge sind in der Nacht zu Montag frontal miteinander kollidiert. Ein Mann wurde schwer verletzt.

Laut Lagedienst geschah der Unfall gegen 1 Uhr auf dem Reinbeker Redder auf Höhe des Kleingartenvereins. Der 30-jährige Fahrer einer Mercedes-A-Klasse, der stadteinwärts unterwegs war, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Mercedes GLE.

Mercedes-Fahrer wohl zu schnell unterwegs – schwere Kopfverletzungen

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 30-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Bei der Kollision erlitt er schwere Verletzungen am Kopf und klagte darüber hinaus über Schmerzen in den Beinen. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Unfallkrankenhaus.

Die Polizei durchsuchte das Fahrzeug gründlich und stellte dabei diverse Tabletten und Betäubungsmittel fest. Über den Zustand des Mercedes GLE-Fahrers ist aktuell nichts bekannt. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt. (mp)