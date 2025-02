Schwerer Arbeitsunfall: Junger Mann stürzt von Baugerüst – mit Notarzt in Klinik

Drama in Barmbek-Süd: Auf der Baustelle des Neubaugebietes Mesterkamp ist am Dienstag ein junger Arbeiter schwer verletzt worden.

Der junge Mann – geboren 2006, also 18 oder 19 Jahre alt – sei aus etwa vier Metern Höhe von einem Baugerüst gestürzt, so die Feuerwehr. Der Einsatz begann kurz nach 13 Uhr an der Elsastraße.

Arbeiter nach Sturz ins Krankenhaus gebracht

Der Arbeiter hatte laut Feuerwehr einen stabilen Kreislauf. Er wurde in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus gebracht.

Zur Schwere der Verletzungen gibt es noch keine Angaben. Laut „Abendblatt“ sei der junge Mann ansprechbar gewesen, aber beatmet worden. (tst)