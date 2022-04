Schwere Unfälle auf der A1: Drei beschädigte Lkw – ein Verletzter

Drei beschädigte Lkw, ein demolierter Autotransporter und ein Verletzter: Gleich zwei Unfälle brachten den Verkehr auf der A1 am Mittwochvormittag erheblich zum Stocken.

Erst fuhr ein Lkw in einem Stau einem anderen hinten auf, nur wenige Minuten später krachte ein Autotransporter in einen stehenden Lkw: Auf der A1 Höhe Moorfleet ereigneten sich am Mittwoch um kurz nach 9.30 Uhr in Fahrtrichtung Süden gleich zwei Unfälle.

Unfälle auf der A1: Fahrer übersieht Stauende

Beim ersten Auffahrunfall wurde niemand verletzt, erklärt die Polizei auf Nachfrage der MOPO. Bei dem zweiten erlitt der Fahrer des 7,5 Tonnen schweren Autotransporters leichte Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Den Angaben der Polizei zufolge hatte er einen Stau wohl nicht rechtzeitig wahrgenommen und konnte nicht mehr ausweichen – und krachte somit seitlich in einen 40 Tonnen schweren, stehenden Sattelzug. Dabei wurde das Führerhaus stark beschädigt. Die Wucht des Aufpralls schleuderte zudem ein Auto auf die Fahrbahn, das der Autotransporter geladen hatte. Der entstandene Sachschaden wird ersten Angaben zufolge auf knapp 100.000 Euro geschätzt.

Für die Aufräumarbeiten mussten zwischenzeitlich alle drei Fahrspuren in Richtung Süden gesperrt werden. Seit 12.35 Uhr sind sie wieder freigegeben. (ncd)