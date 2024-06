Schweigeminute für toten Polizisten – 400 Beamte gedenken vor Präsidium

Nach dem schrecklichen Tod des Polizisten Rouven L. in Mannheim gedachten Polizisten im ganzen Bundesgebiet am Freitagmittag mit einer Schweigeminute des verstorbenen Beamten. Am Hamburger Polizeipräsidium versammelten sich rund 400 Polizist:innen am Eingang.

Die Bilder bleiben unvergessen. Am vergangenen Freitag wurde Rouven L. in Mannheim von einem außer Kontrolle geratenen Islamisten hinterrücks in den Hals und in den Kopf gestochen. Der Beamte erlag am Montag darauf seinen schweren Verletzungen in einer Klinik.

Seit dem Vorfall wird der Ruf nach rascherer Abschiebung von Gewalttätern mit Migrationshintergrund lauter. Auch Innensenator Andy Grote forderte eine raschere Abschiebung solcher Straftäter.

Zusammen mit rund 400 Beamtinnen und Beamten der Schutz- und Kriminalpolizei gedachten Polizeipräsident Falk Schnabel und Innensenator Andy Grote (SPD) auf der Treppe des Präsidiums mit einer Schweigeminute des verstorbenen Polizisten. Auf dem angrenzenden Gelände der Bereitschaftspolizei und den Spezialeinheiten nahmen weitere rund 200 Beamte teil.